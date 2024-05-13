إسرائيل تحيي اليوم الإثنين 'يوم الذكرى الوطني لضحايا معارك إسرائيل' في جميع أنحاء البلاد

يصادف يوم الاثنين 'يوم الذكرى الوطني' في إسرائيل، حيث من المقرر إقامة احتفالات مهيبة في جميع أنحاء البلاد تكريمًا للجنود الذين سقطوا وضحايا العمليات العدائية على مدى سني إقامة الدولة.

يبدأ البرنامج الرسمي في الساعة 11 صباحًا بصافرة إنذار مدتها دقيقتان والتي ستدوي في جميع أنحاء البلاد.

يتسم يوم الذكرى هذا العام بمعان إضافية، حيث لا تستذكر الأمة أبطالها الذين سقطوا فحسب، بل تتذكر أيضًا ضحايا هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول والصراع الذي استمر أشهراً في غزة بعد ذلك. ذكريات الأحداث الأخيرة ترخي بظلالها على الحدث القومي السنوي بينما يتوافد الإسرائيليون إلى المقابر لأداء التحية والتقدير.

ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مراسم الدولة الرئيسية في جبل هرتسل بالقدس في الساعة 11 صباحًا. وبعد ذلك، ستقام مراسم أخرى في الساعة الواحدة ظهرًا لتكريم ذكرى ضحايا العمليات العدائية، وتسليط الضوء على التأثير الأوسع للعنف على المجتمع الإسرائيلي.

Israel Police

وعلى الرغم من دعوات بعض العائلات الثكلى التي تحث السياسيين على الابتعاد عن الاحتفالات، فمن المتوقع أن يحضر وزراء آخرون من مختلف الأطياف السياسية الأحداث في جميع أنحاء البلاد في الساعة 11 صباحًا.

ودعا السياسيون إلى الوحدة خلال احتفالات يوم الذكرى، وحثوا على وضع الانقسامات السياسية والخطاب الساخن جانبا ولو إلى حين.