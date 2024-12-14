العثور على معمل مخدرات الكبتاجون "الأكبر" في سوريا

عثر مقاتلون شاركوا في إسقاط النظام السوري، على آلاف حبوب الكبتاغون (الفنتانيل) في مستودعات بمدينة دوما في البلاد، مخبأة بين الأثاث والفواكه وحصى الزينة ومثبتات الضغط، كما أفادت مساء الجمعة المرصد السوري لحقوق الإنسان لوكالة "رويترز" للأنباء. تتمتع سوريا بصناعة واسعة النطاق لتجارة الكبتاجون.

وقالت مديرة معهد “نيو لاينز” في نيويورك، كارولين روز، لرويترز إن قيمة التجارة العالمية في الكبتاجون تقدر بـ 10 مليارات دولار، مضيفة أنها تدر ربحا سنويا يبلغ نحو 2.4 مليار دولار للنظام المخلوع في سوريا. يتتبع المعهد جميع مضبوطات الكبتاغون الموثقة علنًا ومداهمات المختبرات، ووفقًا لروز، فإن الموقع يبدو أن يكون واحدًا من أكبر المعامل التي تم اكتشافها. وأضافت: "قد يكون هذا الأكبر الموجود في سوريا والذي يسيطر عليها النظام".

وعثر في المستودع على عشرات البراميل والصناديق والزجاجات من مواد كيميائية مختلفة منتجة في دول مثل بريطانيا العظمى والصين والهند وعمان والسعودية ولبنان، بحسب الملصقات.

وقال رجل الأعمال السوري فارس الطاووط إن عائلته كانت تمتلك المصنع قبل الحرب الأهلية السورية، عندما تم بناؤه لإنتاج وجبة خفيفة من رقائق البطاطس تحمل العلامة التجارية "كابتن كورن". وأضاف أن الموقع تم الاستيلاء عليه عام 2018 من قبل رجل الأعمال عامر الحيطي المقرب من ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع بشار الأسد.