الخارجية الأمريكية: "حماس تشكّل عائقا، ويجب عليها إلقاء سلاحها حتى تحظى غزة بمستقبل أفضل"

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على منصة"إكس"، اليوم السبت، إن"حماس تشكّل عائقاً، ويجب عليها إلقاء سلاحها حتى تحظى غزة بمستقبل أفضل".مشيرا إلى "سرقة شاحنة مساعدات من قِبَل عناصر يُشتبه أنها تابعة للحركة"، مصحوباً بتعليق "تواصل حماس حرمان سكان غزة من المساعدات الإنسانية التي هم في أمسّ الحاجة إليها. وتقوّض هذه السرقة الجهود الدولية لدعم خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكونة من 20 بنداً لتقديم المساعدة الحاسمة للمدنيين الأبرياء".

