بعد المداهمة في نابلس: اعتقال رئيس التنظيم الإجرامي أبو لطيف

نضال أبو لطيف، من كبار أعضاء منظمات الجريمة في إسرائيل والذي يدير حالياً المنظمة بعد اعتقال لطيف أبو لطيف، تم اعتقاله صباح اليوم (الخميس).

أبو لطيف تم اعتقاله من قبل الوحدة المركزية (يمار) في منطقة الشمال، وذلك بعد أن داهمت الشرطة يوم الاثنين الماضي عشرات الأهداف التابعة لكبار قادة منظمتي الجريمة حريري وأبو لطيف، وكذلك لمثيري الجرائم الرئيسيين - بما في ذلك من الضفة الغربية. وفي وقت لاحق من اليوم، من المتوقع أن تطلب الشرطة تمديد اعتقاله في محكمة الصلح في نوف هغليل.

كما هو معلوم، في يوم الاثنين الأخير اقتحمت قوات حرس الحدود والوحدات الخاصة للشرطة أهدافاً في جميع أنحاء إسرائيل وفي الضفة الغربية، وخلال ذلك تم اعتقال عشرات المشتبه بهم من منظمات الجريمة. هذه المداهمات أُتيحت بفضل عمل تحقيق سري استمر لأكثر من عام.

شاهد الدولة الملقب بـ"الأمير"، جُنّد من قبل وحدة التحقيقات المركزية في لواء الشمال، وعمل داخل منظمتي الجريمة حريري وأبو لطيف لفترة طويلة، وجمع أدلة أدت إلى اعتقال أكثر من 20 معتقلًا.

ويشار الى أن, ارتبط اسم منظمتي الجريمة "حريري" و"أبو لطيف" بأنشطة إجرامية واسعة في جميع أنحاء البلاد. هذه المنظمات تعمل في جمع الخاوة، التورط في مناقصات عامة، السيطرة على أعمال تجارية، ابتزاز، حوادث عنف وإطلاق نار عديدة، ويُشتبه بأنها مرتبطة بعدة حالات قتل قاسية في السنوات الأخيرة.