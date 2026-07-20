نشر أول: فريق "تيكيلا"، قوة التدخل السريع ومكافحة الإرهاب المشتركة بين وحدة اليمام التابعة لشرطة إسرائيل وجهاز الأمن العام (الشاباك)، عمل على اعتقال مشتبهين إسرائيليين في جرائم ذات طابع قومي - ومن بينهم أيضًا "قنبلة موقوتة"، كما نشر هذا المساء (الأحد) المراسل العسكري للقناة العبرية يانون شالوم يتاح.

علمت i24NEWS أن نشاط طاقم وحدة النخبة لاعتقال النشطاء المركزيين المرتبطين بالجريمة القومية في أنحاء الضفة الغربية – أتاح إحباط عدد من الأحداث بمخططات مختلفة في اللحظة الأخيرة.

في إطار نشاط الوحدة العملياتية لجهاز الشاباك، نُفذت عشرات العمليات لإحباط الجريمة القومية، وذلك أيضًا خلال الشهر الماضي. ووفقًا لما نُشره أريئيل كاهانا نهاية الأسبوع، يدور الحديث عن ما لا يقل عن 70 عملية من هذا النوع منذ بداية السنة.

كما هو معروف، أوعز رئيس الشاباك بإدخال "تيكيلا" إلى نشاط عملياتي فوري في شهر فبراير الماضي، وكما ذُكر الآن، فإن القرار بدأ يؤتي ثماره.