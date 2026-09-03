تشير مصادر أمنية لـi24NEWS إلى أن حزب الله يواصل، رغم وقف إطلاق النار، جمع معلومات استخباراتية عن قوات الجيش الإسرائيلي، بما يشمل دراسة أساليب عملها، وتحديد أنماط تحركها، ورسم خرائط لمواقع انتشارها، في إطار الاستعداد لسيناريو قد تعود فيه المواجهات إلى الجنوب اللبناني.

وبحسب المصادر، يركز الحزب على بناء صورة استخباراتية محدثة عن القوات الإسرائيلية، بما قد يسمح له، في حال تجدد القتال، بالعودة إلى أساليب تعتمد على التسلل والكمائن، إلى جانب إطلاق طائرات مسيرة متفجرة وزرع عبوات ناسفة ضد القوات والآليات الإسرائيلية.

وتأتي هذه المعطيات بالتزامن مع انتهاء كتيبة "يوناتان" التابعة للواء «حشمونائيم» هذا الأسبوع من نحو ستة أشهر من النشاط العملياتي في جنوب لبنان، ضمن مهام قادتها الفرقة 91، حيث عملت القوات تحت لواءي 300 و679.

وخلال فترة نشاطها، نفذت الكتيبة عمليات دفاعية وهجومية، شملت البحث عن بنى تحتية لحزب الله وتدميرها، إلى جانب العثور على مستودعات أسلحة ومداخل أنفاق ومنصات إطلاق محملة كانت معدة لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل. كما شاركت القوات في تنفيذ مهام مرتبطة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة.