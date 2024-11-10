نشر أول: طائرة مدنية شغلت صافرات التنبيه وسط إسرائيل السبت – وكادت أن تحدث كارثة ويتم إسقاطها

نشر أول: سمعت ظهر يوم السبت عدة صافرات إنذار في جميع أنحاء غوش دان، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الحديث يدور عن إنذار كاذب. ولكن اليوم الأحد تم الكشف عن الدراما التي حدثت خلف الكواليس، عندما كاد أن يتم إسقاط الطائرة المدنية.

أقلعت الطائرة دون إذن ودون إبلاغ الجهات المختصة، وحلقت فوق منطقة غوش دان وسط إسرائيل في مقابل البحر، الأمر الذي تسبب بتفعيل أجهزة الإنذار. منذ اللحظة التي رصدت في أنظمة الكشف الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي، أثيرت الشكوك بأنها طائرة معادية. منذ اللحظة التي تم رصدها، بدأ سلاح الجو الإسرائيلي ببناء خطة سريعة حول كيفية اعتراضها. وكما هو الحال في أي حدث من هذا النوع، تم استدعاء قوة اعتراض جوي.

وحاولت القوات الجوية الاتصال بالطيار عدة مرات لكنه لم يستجب، مما عزز الشكوك بأن هذا حادث أمني خطير. لكن قبل لحظات من تحديد كيفية اعتراض المركبة، تعرفوا، على ما يبدو من خلال كاميرات الاعتراض، على أنها طائرة إسرائيلية وليست طائرة معادية، وبعد ثوان من وقوع الكارثة – تم إيقاف الاعتراض وإنقاذ الطيار.