تفاصيل جديدة: الضغط الذي أدى إلى فتح معبر اللنبي

بقي معبر اللنبي\ الكرامة مغلقًا منذ هجوم 18 سبتمبر/أيلول الذي قُتل فيه الجنديان يتسحاك هروش والرقيب أورين هيرشكو على يد سائق أردني كان يقود شاحنة مساعدات. هذا المساء (الثلاثاء)، أفاد المراسل السياسي للقناة العبرية غاي عزريئيل أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تلقى طلبًا من واشنطن لفتح المعبر قبل بضعة أسابيع، على الرغم من أن إسرائيل تحقق هدفها المتمثل في إدخال 600 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميًا.

في الاجتماع الذي جرى أمس مع السفير الأمريكي مايك والتز، نقل نتنياهو الموافقة الرسمية على النية لإعادة فتح المعبر، لكن حتى قبل الاجتماع مع نتنياهو، نشر والتز منشورًا من داخل المعبر كتب فيه: "نحن نعمل بجد للحفاظ على معبر الكرامة مفتوحًا للمساعدات الإنسانية والتجارة". فعليًا، كان السفير قد استلم الرسائل بشأن القرار المتوقع.

في نهاية المطاف، تفضل إسرائيل الإصرار أمام الولايات المتحدة على قضايا أخرى تتعلق بالمرحلة الثانية في غزة، نزع سلاح حماس وإعادة جثمان الجندي المختطف ران غويلي. في هذه الحالة تقرر رغم ذلك الاستجابة للمطلب. ومع ذلك، نُشير إلى أنه بحسب مصدر أمني، تم في الأسابيع الأخيرة إجراء التعديلات الأمنية المطلوبة على الجانبين، وتم تشديد إجراءات التفتيش والتشخيص لسائقي الشاحنات الأردنيين ولمحتوى الشاحنات، كما تم تخصيص قوات أمنية خاصة لتأمين المعبر.