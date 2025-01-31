الولايات المتحدة تهاجم في سوريا - وتغتال قيادي مرتبط بتنظيم القاعدة

نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) غارة جوية دقيقة الليلة (بين الخميس والجمعة) في شمال غربي سوريا، طالت خلالها محمد صلاح الزبير، القيادي الكبير في تنظيم حراس الدين المتطرف التابع لتنظيم القاعدة. قُتل أحد أعضاء تنظيم القاعدة في نفس الوقت الذي عرف فيه بالهجوم الأمريكي في سوريا - حيث ورد أن إسرائيل كانت تهاجم المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان.

وأعلنت قوات القيادة المركزية عن الهجوم على حسابها على تويتر: "يأتي هذا الهجوم ضمن جهودنا المستمرة بالتعاون مع شركائنا في المنطقة لإحباط الأنشطة الإرهابية لمختلف التنظيمات ومنعها من التخطيط وتنفيذ هجمات على المدنيين. والعسكريين الأمريكيين والحلفاء في جميع أنحاء العالم."

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، "سنواصل عمليات الحرب ضد الإرهاب، وسنلاحق الإرهابيين أو نقتلهم أو نعتقلهم، وسندافع عن بلادنا وحلفائنا".