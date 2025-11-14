تحت ضغط أمريكي: لبنان تشدد الرقابة المفروضة على شركات تحويل الأموال ومكاتب الصرافة

أعلن لبنان عن تشديد فوري للرقابة المفروضة على شركات تحويل الأموال ومكاتب الصرافة، في ظلّ تكثيف واشنطن ضغوطها لقطع تمويل حزب الله وتنظيم اقتصاد يعتمد بشكل كبير على المعاملات النقدية. تهدف هذه الإجراءات إلى التوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وإساءة استخدام النظام المالي في المعاملات المشبوهة.

واعتبارًا من 1 ديسمبر/كانون الأول الوشيك، سيُطلب من جميع المؤسسات المالية غير المصرفية - شركات تحويل الأموال، ومكاتب الصرافة، وشركات تداول العملات الأجنبية - جمع بيانات شاملة عن عملائها والمعاملات التي تبلغ قيمتها 1000 دولار أمريكي أو أكثر، وإبلاغ البنك المركزي بها. ولن يُسمح بأي تحويل دون التحقق المسبق من المعلومات المطلوبة.

يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من زيارة مسؤول أمريكي كبير، عازمًا على قطع التدفقات المالية الإيرانية إلى الحركة الشيعية. وقد صرّحت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا بأنّ الحرس الثوري الإسلامي قد حوّل أكثر من مليار دولار أمريكي إلى حزب الله هذا العام، بشكل رئيسي عبر مكاتب الصرافة اللبنانية.

ويواجه حزب الله، الذي أضعفته الحرب الأخيرة مع إسرائيل، ضغوطًا متزايدة الآن، إذ تسعى بيروت إلى تسريع نزع سلاحها، بينما تخشى واشنطن استئناف أو توسّع العمليات الإسرائيلية في لبنان. وقد قدّم مصرف لبنان المركزي هذه الإجراءات كخطوة رئيسية نحو رفعه من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF)، حيث وُضع لبنان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وفي بيان، أشار المصرف إلى أنّه أطلق "مجموعة أولية من التدابير الوقائية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الامتثال في القطاع المالي".