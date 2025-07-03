"لا يوجد شيء اسمه سلام مجاني" - سوريا تطالب بثلث الجولان ومدينة طرابلس من أجل السلام مع إسرائيل

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تطالب سوريا بأن تسلم إسرائيل ما لا يقل عن ثلث مساحة هضبة الجولان التي احتلتها قبل اتفاق الهدنة لعام 1974، وذلك بحسب مصدر قريب من الرئيس السوري أحمد الشرع صرح به لقناة i24NEWS يوم الخميس. وقال: "لا يوجد شيء اسمه السلام المجاني".

ذكر المصدر السوري أن هناك سيناريوهين مطروحين حالياً للتسوية السياسية المقبولة بين إسرائيل وسوريا:

السيناريو 1: ستحتفظ إسرائيل بمناطق استراتيجية في مرتفعات الجولان تعادل ثلث أراضيها، وتسلم ثلثاً لسوريا، وتستأجر الثلث الآخر من سوريا لمدة 25 عاماً.

السيناريو 2: تحتفظ إسرائيل بثلثي هضبة الجولان، وتُسلم الثلث المتبقي إلى سوريا، مع إمكانية تأجيره. وفقًا لهذا السيناريو، سيتم تسليم مدينة طرابلس اللبنانية، القريبة من الحدود اللبنانية-السورية، وربما مناطق لبنانية أخرى في شمال لبنان وسهل البقاع، إلى سوريا.

وفقًا للمصدر، تسعى سوريا إلى استعادة السيادة على طرابلس، وهي واحدة من خمس مناطق اقتُطعت من سوريا لتأسيس دولة لبنانية خلال الانتداب الفرنسي. يجب أيضًا أن تشمل التسوية تسليم طرابلس ومناطق لبنانية أخرى ذات أغلبية سنية إلى سوريا، بشرط السماح لإسرائيل بتمديد خط أنابيب لنقل المياه من الفرات إلى إسرائيل، وذلك في إطار اتفاق مائي يشمل تركيا وسوريا وإسرائيل.

قال المصدر السوري: "لقد أبدى الرئيس السوري الجديد انفتاحًا غير مسبوق وفتح قنوات اتصال مباشرة مع إسرائيل للتنسيق الأمني والعسكري في جنوب سوريا."

وأضاف أن استعادة أجزاء من هضبة الجولان، بخلاف تلك التي استولت عليها إسرائيل داخل الأراضي السورية على يد القوات الإسرائيلية بعد سقوط نظام الأسد، أمر بالغ الأهمية لكي تحظى مثل هذا الخطوة بتأييد الرأي العام المحلي.

قال المصدر: "من المرجح أن يواجه الشرع مقاومة داخلية كبيرة إذا فشل في القيام بذلك."

وخلص إلى أنه لا يمكن اعتبار رفع العقوبات الأمريكية "دفعة إسرائيلية" للسلام مع سوريا. وأضاف المصدر: "رفع العقوبات مسألة منفصلة".