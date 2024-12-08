بعد الأنباء عن غموض الطائرة التي استقلها|| مسؤول روسي: بشار الأسد في موسكو

كشف مسؤول في الكرملين لعدة مواقع روسية أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وعائلته في موسكو، وذلك بعد أن قدمت روسيا حق اللجوء السياسي الى الأسد وعائلته، لدواع إنسانية.

ويشار الى أنه في وقت سابق من هذا اليوم آظهرت بيانات لموقع "فلايت رادار" بأن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية يعتقد أن الرئيس السوري استقلها وكانت أقلعت من مطار دمشق في نفس الوقت الذي سيطرت فيه فصائل المعارضة السورية على العاصمة السورية دمشق، وكشفت معلومات للموقع لاحقا عن إقلاع طائرة من مدينة اللاذقية وهبطت في موسكو.

وأفاد هذا الموقع في البداية بأن الطائرة أقلعت باتجاه منطقة الساحل السوري، الا أنها استدارت فجأة وحلقت في الاتجاه المعاكس لبضع دقائق قبل أن تختفي عن الخريطة. ورجحت مصادر في حينه انه قتل نظرا لاختفاءها.

في حين أكد ضابطان كبيران في الجيش السوري لوكالة "رويترز" بأن الرئيس المخلوع الأسد غادر دمشق على متن طائرة إلى وجهة غير معلومة. بينما صرح رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي بأن تواجد الأسد ووزير الدفاع "غير معروف منذ ليل السبت"