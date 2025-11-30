بعد زيارة لتركيا تخللت زيارة المسجد الأزرق: البابا سيصل إلى لبنان

الزيارة التاريخية للبابا في الشرق الأوسط: كجزء من زيارته لتركيا ولبنان، البابا لاو الرابع عشر زار في وقت سابق اليوم (السبت) إسطنبول. خلال اليوم زار المسجد الأزرق القديم في المدينة، الذي بُني في العهد العثماني. هذه هي أول زيارة للبابا خارج الفاتيكان منذ توليه منصبه. من المتوقع أن يصل غداً إلى لبنان، وحسب الإعلام اللبناني فإن تنظيم حزب الله سيشارك في مراسم الاستقبال التي ستقام على شرفه.

بعد الزيارة للمسجد كما ذُكر، عقد البابا اجتماعًا خاصًا مع قادة تركيا المسيحيين في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

وفقًا لقناة سكاي نيوز، ورغم أن الفاتيكان أعلن أن ليو سيُقيم "صلاةً هادئةً" في المسجد الأزرق، إلا أنه رفض ذلك.

وفي حديثه للصحفيين بعد الزيارة، قال الإمام، وهو إمام المسجد، إنه قال للبابا: "هذا ليس بيتي، وليس بيتك، هذا بيت الله". وأضاف الإمام أنه قال للبابا: "قلتُ: إن شئت، يمكنك الصلاة هنا". لكنه قال: "لا بأس". وأضاف: "أعتقد أنه أراد رؤية المسجد، وأراد أن يشعر بجوه. وقد كان سعيدًا جدًا".

VATICAN MEDIA, Via Reuters

لاحقًا، صرّح المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، بأن "البابا اختبر زيارته للمسجد في صمت، بروح من التأمل والإنصات، مع احترام عميق للمكان ولإيمان المصلين فيه".

إلا أنه لم يزر آيا صوفيا، إحدى أهم الكاتدرائيات التاريخية في المسيحية، والتي تقع مباشرةً مقابل المسجد الأزرق.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية أن تنظيم حزب الله الإرهابي سيشارك في حفل استقبال البابا لدى وصوله إلى لبنان غدًا. يُنظّم هذا الحفل "كشافة الإمام المهدي"، وهي حركة شبابية تابعة لحزب الله.

سيتضمن الحدث جمهورًا سينتشر على جانبي طريق مطار بيروت القديم، حاملين أعلام لبنان وأعلام الفاتيكان. وقد أعلن كشافو الإمام المهدي عن استكمال استعداداتهم للاستقبال، وقالوا إن مشاركتهم نابعة من رسالتهم ومن رؤيتهم للأخوّة والتعايش.