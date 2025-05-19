بريطانيا وفرنسا وكندا تحذر: "إذا استمر القتال في غزة سنبحث فرض عقوبات"

أصدر زعماء بريطانيا وفرنسا وكندا بيانا مشتركا اليوم (الأحد) أدانوا فيه سلوك إسرائيل في عملية "عربات جدعون" في قطاع غزة، ودعوا حكومة نتنياهو إلى وقف القتال فورا. وجاء في البيان "إننا نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة". إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يُطاق، والإعلان أمس عن دخول كمية أساسية من الغذاء غير كافٍ. يجب على إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية فورًا.

وبحسبهم، إذا لم توقف إسرائيل هجومها وترفع القيود عن المساعدات، فإن الدول "ستتخذ إجراءات ملموسة إضافية"، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة.

وذكر البيان أيضا أن القادة يدعمون الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر لضمان وقف فوري لإطلاق النار، وأعربوا عن دعمهم لمواصلة العمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الآخرين بشأن الترتيبات طويلة الأجل لمستقبل غزة.

بالإضافة إلى ذلك، أدان القادة تصريحات عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية: "ندين اللغة البغيضة التي استخدمها مؤخرًا أعضاء الحكومة الإسرائيلية، الذين يهددون بعد اليأس من تدمير غزة بأن المواطنين سيهجرون. إن التهجير القسري انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وأكد الزعماء أنهم يعارضون أيضا "توسيع المستوطنات في الضفة الغربية"، وأضافوا أنهم لن يترددوا في التحرك بشأن هذه القضية أيضا. وطالبوا في الوقت نفسه حماس بالإفراج الفوري عن كافة الرهائن الإسرائيليين.

وفي الخلفية: قال مصدر لصحيفة وول ستريت جورنال إن فريق دونالد ترامب أوضح لإسرائيل أنه إذا لم تنهِ إسرائيل الحرب، "فستُترك وحدها". ووفقا للمصدر ذاته فإن "الضغوط الأميركية تزايدت خلال الأيام الأخيرة".