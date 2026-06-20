بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال اليوم (السبت)، فإن الولايات المتحدة وقطر تعملان على صياغة خطة تسمح لإيران باستخدام مليارات الدولارات من أموالها المجمدة في الخارج لشراء الغذاء والدواء والسلع الإنسانية الأخرى.

الآلية، التي لم تكتمل بعد وتتطلب موافقة طهران، من المتوقع أن تبدأ بمبلغ 6 مليارات دولار المحتفظ بها في قطر والتي مصدرها مبيعات نفط سابقة. تهدف هذه الخطوة إلى منح إيران وصولاً أولياً إلى جزء من حوالي 100 مليار دولار من أصولها المجمدة حول العالم بسبب العقوبات الأمريكية.

التسوية التي تتبلور مبنية على الاتفاق الذي تم توقيعه يوم الأربعاء لإنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، وفي إطاره التزمت الولايات المتحدة بالعمل على تحرير جزء من الأصول المجمدة. إلى جانب استخدام الأموال المجمدة، وافقت الإدارة الأمريكية على منح إعفاءات من العقوبات تتيح لإيران كسب مليارات الدولارات من مبيعات النفط الفورية.

ينتقد معارضو الخطوة أن الحديث يدور عن امتيازات اقتصادية كبيرة تُمنح قبل أن تُطلب من إيران تقديم تنازلات في برنامجها النووي، في حين يؤكد مؤيدو الاتفاق، ومن بينهم نائب الرئيس جي. دي. فانس، أن الآلية ستزيد من الرقابة والنفوذ الأمريكي على مشتريات إيران.

المحادثات حول الأموال في قطر بدأت في نهاية شهر أيار، خلال زيارة وفد إيراني إلى الدوحة برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ومن المتوقع أن تطرح الولايات المتحدة هذا الموضوع خلال شهرين من المناقشات النووية المقبلة.

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على خلفية المناقشات، جرت تبادلات علنية في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ادعى المرشد الأعلى لإيران، مجتبى خامنئي، أن الرئيس ترامب وافق على الاتفاق "بدافع اليأس"، فرد ترامب بأن إيران هي التي تتصرف بيأس وشدد على أنهم لن يحصلوا على المال إذا لم يلتزموا بالجدول الزمني البالغ 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي.