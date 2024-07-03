المتحدث باسم الشرطة لـi24NEWS: "هناك العشرات من التحذيرات،إطالب المواطنين الذي يحملون رخصة حمل السلاح"

عملية كرميئيل: تحدث المتحدث باسم الشرطة، إيلي ليفي، اليوم (الأربعاء) مع مراسل i24NEWS أوريا كيشيت، من مكان الحادث وقال: "هناك العشرات من التحذيرات من الهجمات، داعيا المواطنين الذين لديهم رخصة إلى حمل الأسلحة".

وفيما يتعلق بالقبض على أفراد عائلة المنفذ، قال: "هناك تعاون كامل من المجتمع المحلي، نريد أن نفهم ما هي البنية التحتية المحيطة بمنفذ العملية، هل يعرف أحد عن نيته، هل نقله أحد وساعده، هل سمع أحد من عن ذلك."

وتوجه ليفي الى المواطنين الذين يملكون سلاحا مرخصا ويتمتعون بالمهارة: "اخرجوا بالسلاح إلى الكنس وإلى الأسواق التجارية. المواطن الذي يسمح له بحمل السلاح يضاعف القوة، كما رأينا هنا في كرميئيل"..

وأضاف: "لقد صدرت عشرات التحذيرات من وقوع هجمات منذ 7 أكتوبر في جميع أنحاء البلاد. وللأسف، نجح العديد من المخربين في تنفيذ الهجمات. ومع ذلك، تمكنا من إحباط البنى التحتية ".