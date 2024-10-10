الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 جنود في معارك جباليا شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الخميس، عن مقتل ثلاث جنود في معارك جباليا شمال قطاع غزة، يتعلق الأمر بـ"الرقيب أول (احتياط) أوري موشيه بورنشتاين، 32 عامًا، من موريشت، قائد مدرعة أشزاريت في وحدة الدعم الإداري 5460، لواء "بني أور" (460)، والقائد (احتياط) نتانئيل هيرشكوفيتز، 37 عاماً، من القدس، نائب قائد السرية في وحدة الدعم الإداري 5460، لواء "بني أور" (460)، والرقيب الأول (احتياط) تسفي ماتيتياهو مارانتز، 32 عامًا، من بني آدم، قائد قسم في وحدة الدعم الإداري 5460، لواء "بني أور" (460)".