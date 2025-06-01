الولايات المتحدة تعلن تقديم اقتراح مفصل لإيران لصياغة اتفاق نووي

صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض في بيانٍ لوسائل الإعلام مساء اليوم (السبت والأحد) بأنه تم إرسال مقترح إلى إيران لصياغة اتفاق نووي. وأضافت أن المقترح، الذي أرسله المبعوث الخاص ويتكوف، "مفصل ومقبول من النظام الإيراني، ومن مصلحته قبوله".

وأضافت ليفيت أنه "احترامًا للاتفاق الجاري، لن تُعلق الإدارة على تفاصيل المقترح لوسائل الإعلام". وأشارت مجددًا إلى تصريحات ترامب بهذا الشأن، الذي أوضح مرارًا أنه لن يسمح لإيران بامتلاك قنبلة نووية.

وفي وقتٍ سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن وزير الخارجية العماني وصل في زيارة قصيرة إلى طهران "لعرض عناصر المقترح الأمريكي، التي تلبي بشكل كافٍ المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني".

يأتي هذا الإعلان عقب صدور التقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، والذي أفاد بأن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 60% بمقدار 133.8 كيلوغرام، ويبلغ إجمالي مخزونها 408.6 كيلوغرام. ووفقًا للوكالة، لم تُجرِ إيران أي تغييرات على برنامجها للتخصيب منذ بدء المحادثات النووية في أبريل/نيسان، وتواصل منع مفتشي الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية.