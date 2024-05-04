مسؤول إسرائيلي يكشف: كنا قريبون من القضاء على زعيم حماس يحيى السنوار

تساحي هنغبي، رئيس جيش مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، كشف خلال مقابلته في برنامج "Meet the Press" على القناة 12 الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية كانت قريبة جدًا من القضاء على يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، خلال العمليات الأخيرة. وأوضح هنغبي أن السنوار "هرب من ملجأ إلى ملجأ" وكان قريبًا من الوقوع في قبضة الجيش الإسرائيلي بفارق أيام قليلة.

وأشار هنغبي إلى أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح قريبة جدًا، مؤكدًا أن تعليمات رئيس الوزراء قد وجهت للجيش بتنفيذ العملية بناءً على إجماع الوزراء. ورغم التصعيد الأخير مع إيران، شدد على أن الموعد المحدد لبدء العملية تأجل لكنها "ستبدأ قريباً جداً".

في سياق آخر، تحدث هنغبي عن الشعور بالتخبط العام وطالب الجمهور بالصبر، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي ليس في مأزق. وكان قد قدم لمجلس الوزراء خطة لتدمير قدرات حماس تقترح مدة تنفيذ تصل إلى ثلاثة أشهر تليها فترة تصل إلى عام من "تعميق الإنجاز".

وأضاف هنغبي أن الأهداف الثلاثة الرئيسية لإسرائيل في هذا النزاع هي تهيئة الظروف لإعادة المختطفين، إضعاف قدرات حماس بشكل كبير، وضمان أن غزة لا تشكل تهديدًا خطيرًا للإسرائيليين مستقبلاً.