بعد"اتفاق القاهرة": هل تنجح مساعي مصر للتباحث في ملف النووي الإيراني مع عراقجي وغروسي وويتكوف؟

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، اليوم السبت، إن "الوزير بدر عبد العاطي أجرى سلسلة اتصالات مع كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لمتابعة تطورات الملف النووي الإيراني"، وأضافت "الاتصالات تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة، والبناء على الزخم الذي تولّد عقب التوقيع على ’اتفاق القاهرة’ بين إيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر/ايلول المنصرم".

وأشار البيان إلى أن "الاتصالات تناولت ضرورة مواصلة العمل على خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف لإعادة المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق شامل حول الملف النووي الإيراني، يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"

وأكدت الوزارة أنه تم الاتفاق على مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة لتحقيق الانفراجة المأمولة في هذا الشأن.