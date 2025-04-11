الولايات المتحدة تهدد بوقف صادرات إيران النفطية، وطهران تدعو للتخلي عن "الترهيب"

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، اليوم الجمعة، إن بلاده يمكنها زيادة التضييق على إيران، ووقف صادراتها النفطية في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط عليها بشأن برنامجها النووي، فيما أعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران مجيد تخت روانجي، عن وجود "إمكانية جيدة للتوصل إلى اتفاق" في الاجتماع المقرر بين البلدين، غدا السبت، بسلطنة عمان، لكن في حال "تخلى الجانب الأميركي عن التهديد والترهيب"، وتابع "إذا لم يطرح الجانب الأميركي مطالب وقضايا غير ذات صلة، وإذا تخلى عن التهديد والترهيب فهناك إمكانية جيدة للتوصل إلى اتفاق"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتحدث روانجي الذي يزور صربيا لعقد الجولة الثالثة من المشاورات السياسية والمشاركة في اجتماع معهد بلجراد للسياسة والاقتصاد الدولي، عن نهج الحكومة الإيرانية تجاه القضية النووية، وقال: "تماشياً مع سياسة المشاركة، فإن إيران مستعدة لمناقشة البرنامج النووي السلمي، وقد ناقشته مع الصين وروسيا و3 دول أوروبية خلال الأشهر القليلة الماضية"، في إشارة إلى بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المعروفة باسم الثلاثي الأوروبي (E3).

وأكد أن بلاده "تؤمن بالحوار والتفاعل المبني على الاحترام المتبادل، وترفض أي شكل من أشكال الترهيب أو الإكراه".

وأشار رايت، في حديثه لوكالة "رويترز" خلال زيارة لأبوظبي، إلى اعتقاده بأن "حلفاء الولايات المتحدة في الخليج قلقون للغاية إزاء امتلاك إيران للطاقة النووية، ويشاركون الولايات المتحدة عزمها على أن هذه النتيجة ليست في مصلحة أحد".

وتتبع الولايات المتحدة نهجاً أكثر صرامة اتجاه إيران؛ بسبب نشاطها النووي منذ عودة الرئيس دونالد ترمب للبيت الأبيض في يناير الماضي. وكانت واشنطن انسحبت في ولايته الأولى من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015، وفرضت قيوداً على صادراتها النفطية.

ورداً على سؤال بشأن مسار سياسية "أقصى الضغوط" الأميركية على طهران، أجاب رايت: "في الواقع ممكن جداً. لقد فعل الرئيس ترمب ذلك بالفعل في ولايته الأولى. يمكننا تتبع السفن المغادرة من إيران. نعرف إلى أين تذهب. يمكننا إيقاف صادرات النفط الإيرانية". وأضاف رداً على سؤال عن إمكانية أن تعترض الولايات المتحدة السفن الإيرانية في البحر: "لن أتحدث عن المنهجية المحددة لكيفية تحقيق ذلك، ولكن يمكننا تضييق الخناق على إيران بنسبة 100%".