استطلاع رأي لـ i24NEWS: الليكود بقيادة نتنياهو لا يزال القوة المهيمنة في إسرائيل بـ 31 مقعدًا وبالتحالف مع شركائه الطبيعيين

وفقًا لاستطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة "دايركت بولز" لبرنامج "مجلس الوزراء السادس" على قناة i24NEWS اليوم الجمعة، "يُستهلّ عام 2026 في إسرائيل باضطرابات سياسية"، بينما تحافظ خريطة الأحزاب التقليدية على استقرار نسبي في الصدارة، تُشير احتمالات التحالفات السياسية الجديدة إلى وجود كتلتين قويتين ومتماسكتين، تتنافسان على مستقبل البلاد.

يُظهر تحليل الخريطة السياسية الحالية أن حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو لا يزال القوة المهيمنة في إسرائيل بـ 31 مقعدًا. وبالتحالف مع شركائه الطبيعيين - شاس (9)، ويهودية التوراة الموحدة (9)، وعوتسما يهوديت (9)، والصهيونية الدينية التي تجاوزت العتبة بـ 4 مقاعد - يصل تحالف المؤيدين إلى 62 مقعدًا، وهي أغلبية تسمح بتشكيل ائتلاف مستقر. من جهة أخرى، يمتلك تحالف المعارضة 58 مقعدًا، ويبرز فيه نفتالي بينيت كنجم صاعد بلا شك. اكتسح حزب "بينيت 2026" 16 مقعدًا ليصبح ثاني أكبر الأحزاب، متجاوزًا "الديمقراطيين" (10 مقاعد)، و"إسرائيل بيتنا" (9 مقاعد)، وقائمة "ياشار" (9 مقاعد).

تتجلى الدراما الحقيقية في هذا الاستطلاع عند دراسة سيناريو توحيد الجهود. فإذا ترشح يائير لابيد، ونفتالي بينيت، وغادي آيزنكوت في قائمة موحدة، ستتغير الخريطة تمامًا: ستصبح القائمة الموحدة (لابيد-بينيت-آيزنكوت) حزبًا بـ30 مقعدًا، يكاد يضاهي قوة حزب الليكود. ينجح هذا التحالف في حشد معظم أصوات الوسط واليسار المعتدل، ويخلق بديلًا واضحًا للحكومة.

المثير للدهشة، سواء في هذا السيناريو أو مع انضمام موشيه كحلون إلى بيني غانتس (الذي لا يزال يواجه صعوبة في تجاوز العتبة الانتخابية بنسبة 2.8%)، أن صورة الكتل الانتخابية تبقى جامدة: 62 صوتًا للائتلاف مقابل 58 للمعارضة.

بينما يقترب حزب الصهيونية الدينية (4) وحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (هاداش-تعل) (4) من تجاوزها، لا تزال عدة أحزاب دون العتبة، حزب "الاحتياطيين" (1.8%-1.6%)، وحزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس (2.5%-2.8%)، وحزب "البلد" (2.8%).

تُظهر البيانات أنه على الرغم من الحديث عن التغيير، فإن كتلة اليمين المتشدد تُظهر تماسكًا قويًا. مع ذلك، فإن قوة نفتالي بينيت - سواء كمرشح منفرد أو كجزء من ائتلاف - تجعله الرجل الذي يملك مفتاح تغيير الخريطة الانتخابية. قد لا يتمكن ائتلاف يسار الوسط حاليًا من تجاوز حاجز الـ 61 الذي فرضه التكتل الثاني، ولكنه يُرسي توازنًا جديدًا في مواجهة حزب الليكود، وهو توازن لم يُشهد له مثيل في الحملات الانتخابية الأخيرة.

جُمعت العينة وأُجري تحليلها بواسطة شركة (Direct Polls Ltd) برئاسة زورييل شارون لصالح قناة i24NEWS، في الفترة من 21 إلى 22 يناير/كانون الثاني 2026، باستخدام نظام رقمي مُدمج مع لجنة استطلاع، وشملت 559 مستجيبًا بالغًا (18 عامًا فأكثر) يُمثلون عينةً تمثيليةً من عامة السكان في إسرائيل. يبلغ هامش الخطأ الإحصائي 4.1% ± باحتمالية 95%.