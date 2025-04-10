"دعوة للجهاد" : فتوى دينية تغضب إسرائيل وقطر ترفض الإدانة

أعربت وزارة الخارجية عن إحباطها المتزايد إزاء رفض قطر في الأيام الأخيرة نشر إدانة رسمية لفتوى دينية تدعو إلى الجهاد ضد إسرائيل، حسبما أفاد المراسل السياسي في القناة العبرية غاي عزريئيل لأول مرة مساء الأربعاء. هذا ونشر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ـ وهو هيئة مقرها الدوحة وتعتبر ذراعا أيديولوجية للنظام ـ فتوى مؤخرا تنص على أن المسلمين في جميع أنحاء العالم يجب أن يخرجوا الى الجهاد المسلح ضد إسرائيل، وإلغاء اتفاقيات السلام، وحتى اتخاذ التدابير العسكرية، باعتبارها فريضة مفروضة على كل مسلم.

وتأتي هذه الرسالة الشديدة في وقت تواصل فيه قطر تعزيز علاقاتها الوثيقة مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، في حين تقدم نفسها كوسيط شرعي في المفاوضات مع حماس. "في حين تم في إسرائيل تحديد نمط مألوف من العمل تنتهجه قطر وهو: سياسة مزدوجة حيث تعمل الدولة الخليجية كشريك دبلوماسي من ناحية، ومن ناحية أخرى تدعم المنظمات الإسلامية المتشددة التي تنشط علانية ضد إسرائيل. تأسس الاتحاد العالمي لعلماء الدين في قطر عام 2004 على يد الشيخ يوسف القرضاوي الذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين".

وخلال الأيام الأخيرة، توجهت إسرائيل إلى قطر عبر القنوات الدبلوماسية، مطالبة إياها بإدانة الفتوى الدينية المتشددة، إلا أنها قوبلت - بحسب مصادر سياسية - بتجاهل تام. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية لـi24NEWS: "رد قطر مخيب للآمال - إنه دعوة للقتل". واستخدم مصدر آخر، أجريت معه مقابلة دون الكشف عن هويته، لغة دبلوماسية أقل بكثير لوصف السلوك القطري.

وعلى خلفية ذلك، نشير الى تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الأسبوع الماضي في أعقاب التحقيق مع مستشاره يوناتان أوريخ والمتحدث السابق باسمه إيلي فيلدشتاين، بأن قطر "دولة معقدة - ولكنها ليست عدواً".

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