الجيش الإسرائيلي: مقتل الرقيب أول ران يافيتز(39 عاما) خلال عملية عسكرية في غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيل في بيان، مساء اليوم الخميس، عن مقتل مقتل الرقيب أول ران يافيتز (39 عاما) خلال عملية عسكرية في غلاف غزة، اليوم الخميس.

ويتحدرالرقيب أول (احتياط) ران يافيتز، من موديعين، وكان ينتسب لكتيبة 6828 التابعة للواء بيسلاماخ، ووقع الحادث بالقرب من موقع السهم الأسود التذكاري، وهي منطقة عسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة، وبحسب التقارير الأولية، فإن الحادث نجم عن انفجار ذخائر إسرائيلية. وإلى جانب يافيتز، أصيب أربعة جنود آخرين بجروح طفيفة في الانفجار.

وأعرب الجيش الإسرائيلي عن حزنه العميق لفقدان الرقيب. وتقدم الرائد يافيتز بتعازيه لعائلته، قائلا:“إننا نحزن على فقدان ران يافيتز، جندي الاحتياط المخلص الذي خدم بلاده بشرف وشجاعة. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “إن أفكارنا وصلواتنا مع عائلته خلال هذا الوقت العصيب”.

ويجري حاليا التحقيق في الظروف المحيطة بالحادث من قبل الجيش.