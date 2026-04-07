ترامب: "يمكن تدمير إيران في ليلة واحدة، وربما يحدث ذلك بالفعل غدًا ليلاً"

القى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب هذا المساء (الاثنين) خطاباً في مؤتمر صحفي خاص حيث تحدث عن عملية الإنقاذ الدراماتيكية للطيارين من إيران. بالفعل في كلمته الافتتاحية خرج ترامب عن النص المكتوب وقال عن إيران: "يمكن تدمير إيران في ليلة واحدة، قد يكون ذلك غداً ليلاً".

تطرق ترامب في تصريحاته إلى المهلة التي حددها لإيران، والتي ستنتهي يوم الأربعاء في الساعة 03:00 (بتوقيت إسرائيل) لفتح مضيق هرمز. وفي حال انتهاء الإنذار، وعد ترامب بأن "الجحيم كله سينهال على إيران إذا لم يُفتح هرمز".

فيما يتعلق بالعملية الدراماتيكية التي تم فيها إنقاذ مشغل أنظمة الأسلحة الأمريكي الذي أُسقط مع الطيار فوق سماء إيران، قال ترامب: "أمرت الجيش الأمريكي أن يفعل كل ما في وسعه لإعادته. لا أحد لديه المعدات أو الجيش الذي نملكه نحن". وأوضح الرئيس أن الإيرانيين حصلوا على حوافز للعثور على الطيار، من بينها مكافأة على رأس الملاح بقيمة 60,000 دولار - مبلغ ضخم في الاقتصاد الإيراني المنهار. وقال ترامب إن الملاح أُصيب، ونزف، وعالج جروحه بنفسه أثناء تسلقه المنحدرات، وفي الوقت نفسه تواصل مع الجيش الأمريكي. ونجح الملاح في تجنب الاعتقال من قبل الإيرانيين لمدة 48 ساعة.

وفقاً لترامب، كان الإيرانيون يعلمون أن هناك طيارا على أراضيهم يكافح من أجل حياته لأن شخصاً ما سرّب لجهة إعلامية أن أحد أفراد الطاقم (الطيار) تم إنقاذه، ولكن هناك آخر لم يتم إنقاذه. لم يوضح ترامب مصدر التسريب، لكنه أضاف أنه يجب العثور على هذا المُسرّب، ووصفه بأنه "شخص مريض". وهدد الرئيس هذا الشخص بالسجن وطلب معرفة اسمه.

فيما بعد أثنى الرئيس على الوسيطين الأمريكيين ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر اللذين كانا حاضرين في الغرفة، وأعطى الكلمة لرئيس الـCIA جون راتكليف. الوكالة كانت مشاركة في عملية تضليل كانت ضرورية لنجاح عملية الإنقاذ. ووفقًا لراتكليف، كان ذلك سباقًا مع الزمن للعثور على الملاح بأسرع وقت ممكن وفي الوقت نفسه تضليل العدو.

بعده، تحدث سكرتير الحرب بيت غاست، وقال إنه في عمليتي البحث "مقاتلونا أظهروا شجاعة وإصرار. كان من المستحيل القبض عليهم. جيش إيران اليوم محرج ومهزوم - ويجب أن يكون كذلك". بعد أن تحدث عن الرمزية في إنقاذ عضو الطاقم خلال عيد الفصح، وعن إعلان الطيار في الاتصال 'الله طيب'، أضاف غاست قائلاً: "اليوم سيكون اليوم الأكثر كثافة للهجمات منذ بداية الحرب. اليوم سيكون أكثر الأيام كثافة للهجمات على إيران - وغدًا أكثر من ذلك".

بعد ذلك عاد ترامب وأجاب على أسئلة الصحفيين. وبالإشارة إلى المتظاهرين الإيرانيين والمواطنين الذين يتضررون أيضاً من الهجمات، قال: "على الإيرانيين أن ينتفضوا ضد النظام، لكن ستكون لذلك عواقب كبيرة. إذا كان شخص ما (في إيران) يعلم أنه إذا تظاهر سيُطلق عليه الرصاص ويُقتل - فهذه مشكلة. الشعب الإيراني سيكون مستعداً لتحمل الضرر في بنية الدولة التحتية من أجل الحرية. الإيرانيون يقولون لنا - من فضلكم استمروا بالقصف. إنهم يريدون الحرية. لقد عاشوا في عالم عنيف جداً".

فيما يتعلق بإسرائيل، انتقد ترامب أوباما واتفاقية النووي "التي فضلت إيران على إسرائيل". كما انتقد اليهود في نيويورك أو في أي مكان آخر في الولايات المتحدة الذين يصوتون للديمقراطيين – ووصف ذلك بـ"غير المقبول". وأضاف الرئيس أنه تحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو أمس وقال له: "لو لم تكن الولايات المتحدة قد دمرت البرنامج النووي الإيراني – لما كانت إسرائيل موجودة الآن".