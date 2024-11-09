رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من جباليا: "الجيش يصبح أقوى بمرور الوقت، والتوصل لاتفاق أمر معقد"

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي أمس تقييماً للوضع في جباليا بقطاع غزة، برفقة قائد الجبهة الجنوبية الجنرال يارون فينكلمان ومسؤولين عسكريين كبار آخرين. وقال هاليفي: “إننا نرسل رسالة واضحة للغاية إلى حماس: الجيش الإسرائيلي لا يكل، بل على العكس من ذلك، نحن نصبح أقوى كلما اكتسبنا الخبرة والقدرات والكفاءة المهنية، وعزيمتنا تنمو فقط”.

وسلط هايفي الضوء على نتائج العمليات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيراً إلى أنه تم "القضاء على نحو ألف مسلح وأسر ألف آخرين"

وتطرق هاليفي أيضًا إلى سلامة سكان شمال إسرائيل وقضية الرهائن: "من موقع قوتنا، بينما نقاتل على سبع جبهات مختلفة، تُظهر إسرائيل قوتها الكبيرة للشرق الأوسط بأكمله". موقفنا هو أننا نعمل من أجل سلامة مواطنينا وعودة الرهائن لدينا".