الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق أوامر الإخلاء في لبنان، "عمليات الإخلاء ضرورية لسلامة السكان، بسبب زيادة نشاط حزب الله"

أمر الجيش الإسرائيلي سكان 23 قرية في جنوب لبنان، اليوم السبت، بإخلاء منازلهم إلى مناطق شمالي نهر الأولي الذي يتدفق من سهل البقاع في الغرب إلى البحر المتوسط، فيما تزايد نزوح اللبنانيين من الجنوب، وسط تقديرات تفيد بأن الهجمات الإسرائيلية أجبرت ما يقرب من 1.2 مليون شخص على النزوح منذ 23 سبتمبر/ ايلول المنصرم.

ووسع نطاق أمر الإخلاء الأخير نطاق الإخلاءات ليشمل 136 قرية لبنانية تقريباً، وبعمق يصل إلى 60 كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية من الحدود مع إسرائيلي

وشمل الأمر الذي صدر عبر بيان عسكري قرى في جنوب لبنان، وكانت أهدافاً لهجمات إسرائيلية في الآونة الأخيرة، والكثير من هذه القرى بالفعل شبه خاوية.

وأشارت CNN إلى أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية موجهة للقرى في نطاق 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان تلك القرى، الابتعاد لنحو 50 كيلومتراً إضافية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "عمليات الإخلاء ضرورية لسلامة السكان، بسبب زيادة نشاط حزب الله، ولأن حزب الله يستخدم هذه المواقع لإخفاء أسلحة وشن هجمات على إسرائيل".

ونفى رئيس العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف الجمعة، تخزين أسلحة بين المدنيين، وقال "لا وجود لأسلحة مخزنة في الضاحية الجنوبية".