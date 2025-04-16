بعد اعتقال ’خلية الفوضى’|| محلل سياسي :"القمع يخلق عمل سري..لم يتجاهل الإعلام الأردني الحديث عن محاولة تسلل نحو 4000 أردني إلى إسرائيل؟"

على خلفية اعتقال السلطات الأردنية ’خلية الفوضى’ والتي تضم 16 شخصا تتهمهم السلطات بأنهم خططوا لعمليات تهدف إلى إحداث فوضى في البلاد، صرح محلل شؤون الشرق الأوسط أليف صباغ خلال مشاركته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي وقال "إنه عندما يتم قمع حركة سياسة ناشطة ولديها شرعية بين الناس ينتج عنه عمل سري والذي يتضمن عمل عسكري". لمتابعة المداخلة كاملة في الفيديو:

وأشار صباغ إلى عدة أسباب للتوقيت الذي اختارت به الأردن النشر الكشف عن الخلية "بسبب أن الأمر يدخل في إطار الهجمة العربية عن حماس لنزع شرعيتها وأيضا بسبب المفاوضات الإيرانية الأمريكية وان لإيران دور في الخلية". ولفت صباغ إلى أن "هذا الخبر يساعد الأردن على مساعدات أمريكية" وأشار صباغ أيضا الى محاولة نحو 4000 أردني حاولوا التسلل إلى إسرائيل متسائلا عن "سبب تجاهل الإعلام الأردني الحديث عنهم".

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