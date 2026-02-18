مع بداية رمضان: الشرطة الإسرائيلية تفرض قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين

في ختام تقييم أمني، اتخذ المستوى السياسي الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) قرارًا بقبول توصية الجهات الأمنية التي تم إعدادها الأسبوع الماضي بشأن خطة دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى بمناسبة شهر رمضان، والذي ذكر أنه بهدف تمكين حرية العبادة لكن بصورة تتناسب مع الحفاظ على الاستقرار الأمني.

على غرار العام الماضي، في إطار المخطط سيدخل 10,000 مصلٍ فلسطيني إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة يوم الجمعة في كل أسبوع طوال شهر رمضان، وذلك بشرط الحصول مسبقًا على تصريح يومي مخصص. سيسمح بدخول الرجال من سن 55 فما فوق، والنساء من سن 50 فما فوق، والأطفال حتى سن 12 برفقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى. هذا يعني أن الشبان لن يُسمح لهم بدخول المسجد الأقصى.

جميع التصاريح مشروطة بالحصول على موافقة أمنية مسبقة من الجهات الأمنية ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، سيُلزم السكان الذين يغادرون للصلاة في المسجد الأقصى بإجراء توثيق رقمي عند المعابر عند عودتهم إلى مناطق الضفة الغربية بعد انتهاء يوم الصلاة.

في إطار استعداد قوات الأمن ، سيعزز الجيش الإسرائيلي قواته في عدة وحدات، مع تركيز على منطقة خط التماس، منطقة الضفة الغربية، بالإضافة إلى تعزيز النشاط ضد ما يعتبره الجيش الإسرائيلي "تحريضا" في جميع أنحاء منطقة الضفة.