تصاعدت حدة التوتر الطائفي في ريف دمشق مؤخرًا، بعدما قاد إمام مسجد في بلدة حجيرة حملة تحريض علنية ضد أبناء الطائفة الشيعية في منطقة السيدة زينب، ترافق مع مظاهرات ليلية طالبت بطردهم من المنطقة، وفق ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان بالصوت والصورة.

ووفق المرصد، لعب الإمام دورًا رئيسيًا في تأجيج المشاعر الطائفية وحث الأهالي على ما وصفه بـ"مواجهة المد الشيعي"، ما أثار مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو صدام أهلي يهدد التماسك الاجتماعي الهش في العاصمة ومحيطها.

وشهدت السيدة زينب مظاهرة شارك فيها عشرات الأشخاص ضد الشيخ أدهم الخطيب، بعد افتتاح حسينية الزهراء في المدينة، وسط اتهامات له بـ"إثارة الفتنة"، رغم أن المرجعية التي ينتمي إليها تُعرف بالاعتدال ودعوتها إلى الوحدة الإسلامية.

من جانبه قال الصحافي عطا فرحات من الجولان إن المظاهرات الحاشدة شهدتها شوارع منطقتي السيدة زينب وحجيرة بريف دمشق، بمشاركة أعداد كبيرة من السكان، رُفعت خلالها شعارات تطالب بطرد أبناء الطائفة الشيعية من المنطقة.

وأوضح فرحات أن إطلاق نار كثيف سُمع في المنطقة عقب اندلاع المظاهرات، وأضاف أن المتظاهرين قادهم شخص يُعرف باسم "الشيخ أبو بكر"، وأن الأوضاع تطورت سريعًا إلى توتر أمني، حيث لم تُعرف بعد الجهة التي أطلقت النار أو ما إذا كان هناك اشتباك مباشر بين الطرفين.

وحذر المرصد السوري من تصاعد الخطاب الطائفي والإقصاء، داعيًا الجهات الدولية إلى الضغط على السلطات السورية لضمان حرية المعتقد وحماية التعايش بين مكونات المجتمع السوري.