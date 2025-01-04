العلويون في سوريا :"نقف مع الإدارة الجديدة لدعم الجهود في سبيل سوريا جديدة حرة"

شدد البيان الصادر عن الملتقى الإسلامي العلوي والصادر بعد الاجتماع الأول للممثلين عن الطائفة العلوية في مدينة طرطوس في جامع الإمام الحسين "وقوف أبناء الطائفة العلوية مع الإدارة الجديدة خلال الفترة الانتقالية، في دعم جهودها في سبيل سوريا جديدة حرة، بتطلع إليها السوريون جميعاً، و نمد بدنا للعمل معاً من أجل بناء دولة القانون و المواطنة".ويشار الى أن الملتقى العوي يضم أعضاء من مجالات مختلفة ( رجال دين، رجال قانون، أساتذة جامعة، أدباء، معلمون، مفكرون، مثقفون، رجال أعمال، فلاحون، أطباء، مهندسين...).

وشدد البيان على أبناء الطائفة العلوية ينظرون:" بإيجابية للتصريحات العامة الصادرة عن قيادة الإدارة الجديدة"، ويدعون "إلى عدم تجاوز هذه التعليمات الواجبة، من قبل بعض الأفراد أو الجهات سواء أكانت تابعة للحكومة أو لغيرها، ممن يريد الإساءة و إضعاف الثقة بالحكومة الجديدة".

من جانب آخر شدد البيان على أن النظام السابق :"لم يكن ابداً نظام( الطائفة العلوية)، إنما كان نظاماً يضم بين أركانه من كل مكونات الشعب السوري، و قد وزع ظلمه و بطشه على الجميع، و قد عانت الطائفة العلوية من كلمه أكثر من غيرها إقصاءً و ظلماً و إفقاراً، و نحن كملتقى يمثل عموم هذه الطائفة نبرأ من إجرام هذا النظام بحق كل مكونات الشعب السوري".

ودعا البيان الى محاكمة المجرمين ومجرمي الحرب من أي طرف كانوا ، على أن تكون محاكمات وطنية فيها قضاة من كل الأطياف وفي ظل حكومة وحدة وطنية. وشددوا على أن أبناء الطائفة العلوية :" مع دولة القانون و المواطنة، دولة يحكمها دستور يضمن فصل السلطات و سيادة القانون و يحقق العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص، لجميع أبناء سورية، و يحترم تنوع المجتمع السوري الغني، وفق القانون الدولي و شرعة حقوق الإنسان".

ويدعو البيان الى العمل على " التهدئة و نشر الوعي و درء الفتنة، و تجدر الإشارة هنا أنه كان لأبناء الطائفة مساهمة كبرى في إسقاط النظام، عندما وجه وجهاؤها جميعاً أبناء هذه الطائفة من جنود و ضباط في الجيش إلى إلقاء أسلحتهم، حقناً للدماء...وقد تمكنا من درء الفتنة في مواطن كثيرة بالتعامل مع الإدارة الجديدة، لكن ما نراه من تصرفات على الأرض يخالف و يعاكس تصريحات و توجيهات الإدارة الجديدة حتى أعلى المستويات".

وأشار البيان الى جهود الإدارة الجديدة لفرض الأمن وقال :"نعتبر أن جهود الإدارة الحالية هي جهود مشكورة في سبيل ضمان الأمن، و إيصال رسالة طمأنة للجميع بأنها معنية بهم و بأمنهم، لذلك نعتبر أي خرق بهذا الصدد من ناحية الإساءة أو القتل أو النهب أو السلب و التهجير و غيرها من الأفعال الجرمية، و من أي طرف كان بما فيها الأطراف المحسوبة على الإدارة الحالية، نعتبرها أفعالاً تسيء إلى الإدارة الجديدة".

وشدد بيان الطائفة العلوية تأييدهم الى :" حصر السلاح بيد الدولة، و هذا أمر قد قمنا به و نقوم به، و لكن يجب نزع السلاح من الكل في عموم سوريا و هذا ينافي ما هو موجود على أرض الواقع، حيث يُطالَب البعض بنزع سلاحه، بينما السلاح منفلت و منتشر عند البعض الآخر و على مرآى من السلطات في كل مكان".

وطالب البيان :"من مبدأ حسن النية، و في سبيل تعزيز الثقة، و الطمأنينة، إطلاق سراح جميع جنود و ضباط الجيش السابق، و جميع المعتقلين المدنيين في كل السجون، حتى معتقلي سجون إدلب والذي مضى على اعتقالهم سنوات، و إجراء التسوية للعسكريين لاحقاً".

وانتقد البيان عدة قرارات صادرة عن الحكومة الحالية معتبرين أنها، :"تمس بالسلم الاجتماعي ( التسريح تعسفي، الفصل من الوظائف، حجز الرواتب، و تحديداً لعناصر الجيش و المتقاعدين العسكريين، الكثير من التعيينات ....)، إن هذه النوعية من القرارات عدا كونها كما قلنا تمس السلم الاجتماعي و يترتب عليها نتائج خطيرة، هي ليست من صلاحيات الحكومة تصريف الأعمال التي تقتصر صلاحياتها توفير الأمن و الأمان و توفير الخدمات، و هكذا نوعية من القرارات هي من صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية حصراً".

ورفض البيان استخدام تعبير "فلول النظام" ، و ذكر أن "هذا تعبير فضفاض جداً، و صار يستعمل ضد كل من يعارض أو يتفوه بكلمة، أو يراد التخلص منه، و هذا أمر خطير جدا".

وأكد البيان بأن الطائفة العلوية في سوريا لا تعتبر نفسها أقلية :"و لا نعتبر أي مكون آخر أقلية، فمفهوم الأكثريات و الأقليات لا يبني دولة عادلة، و نعتبر كل مكونات الشعب السوري أكثريات مهما كان تعدادها، و أجزاء أصيلة من هذا الشعب ستعمل جميعاً على بناء سوريا الواحدة الحرة الكريمة".

وختم البين وقال :"إن ما يحصل يوحي بحملة انتقامية ممنهجة على طائفة بعينها، و تحميلها أوزار الماضي الذي شارك الجميع فيه و الاقتصاص من أبنائها ممن لا ذنب لهم سوى إيمانهم بمنطق الدولة الوطنية، و عدم جواز الخروج عن النظام العام فيها، و هذا معمول به عند أبناء الطائفة المسلمة العلوية، و هو ما أتفق عليه جمهور أهل السنة في القرن الثاني الهجري.

إن إيمان المسلمين العلويين بمنطق الدولة هذا، هو الذي جعلهم كغيرهم من أبناء عموم سوريا يؤيدون الحكومات السابقة،و هم أنفسهم سيؤيدون نظام الحكم الجديد إذا ما قدم لهم نموذج الدولة المدنية التي تلبي طموحاتهم و ترضي تطلعاتهم في الأمن و الأمان و الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي".