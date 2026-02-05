الجريمة المزدوجة في مخيم شعفاط: مقتل عنصر كبير بمنظمة الجريمة حريري

قُتل رجلان مساء الخميس في مخيم شعفاط في القدس الشرقية، أحدهما من كبار عناصر منظمة الجريمة "حريري"، المعروفة بدورها المركزي في تنفيذ أنشطة إجرامية. وقضى الضحية خلال الفترة الأخيرة في الإمارات العربية المتحدة وعاد إلى إسرائيل في الأشهر الأخيرة.

ووفقًا لتقرير نجمة داوود الحمراء ، وقع الحادث بعد الساعة الخامسة مساءً، حين وصلت معلومات عن إصابتين خطيرتين لرجلين في الثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهم نتيجة طعنات وطلقات نارية. تم نقلهما إلى المستشفى، إلا أن الطاقم الطبي أعلن وفاتهما فور وصولهما.

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات قليلة من مقتل ثلاثة رجال في قرية سواعد حميرة قرب شفاعمرو شمال إسرائيل صباح اليوم، كما قُتل ثلاثة شبان قبل يومين من الطيرة قرب بيت بيرل بمنطقة الشارون وسط إسرائيل، في سياق تصاعد الصراع بين عصابات الجريمة