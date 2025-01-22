نائب الرئيس الإيراني يزعم: "لم نعلم حول هجوم السابع من أكتوبر"

أجرى نائب الرئيس الإيراني جواد ظريف مقابلة اليوم (الأربعاء) في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس - وكشف أن إيران لم تكن على علم بيوم هجوم 7 أكتوبر. وقال ظريف: "أعطوني مثالاً على إحدى المرات التي نفذت فيها المقاومة الفلسطينية أوامرنا". وأضاف:"لم نعلم بشأن السابع من أكتوبر، وكان من المفترض أن نعقد اجتماعاً مع الأميركيين بشأن الاتفاق النووي في التاسع من أكتوبر، وتعطل الموعد بسبب هذه ’العملية’".

وفي ما يتعلق أيضًا بالأسلحة النووية التي تمتلكها إيران - قال ظريف: "لو أردنا صنع أسلحة، لفعلنا ذلك منذ وقت طويل". وحول الهجمات الإسرائيلية، قال: "قصة تدمير إسرائيل لأنظمة دفاعنا الجوي هي مجرد قصة. لقد تعرضنا للقصف لكننا لم نفقد قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا".

Iranian Presidency /AFP

كما تطرق لحقيقة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت لم يحضرا المؤتمر في دافوس - لكن الرئيس يتسحاق هرتسوغ حضر، حيث أهان ظريف الرئيس هرتسوغ وقال"يمكنه أن يأتي إلى دافوس لأنه ’لا قيمة له’ في إسرائيل".

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إضافة إلى ذلك ، رد ظريف على الادعاءات المتعلقة بالإطاحة بحكم حماس. "لن أركض للاحتفال بسقوط حماس أو بقطع أيدي إيران والمقاومة. المقاومة ستبقى طالما هناك قمع. هذا القمع كان موجودا قبل الثورة الإيرانية. حماس لا تزال في غزة. إسرائيل كانت بحاجة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن المقاومة لم تمت."