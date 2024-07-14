الأردن سيتزود بمقاتلات أمريكية فتاكة ضد المدرعات

من المتوقع أن تشتري الأردن مقاتلات أمريكية هجومية من طراز A-10 Thunderbolt II لسلاح الجو الأردني. وهي قاذفة مقاتلة مزودة بمدفع جاتلينج عيار 30 ملم لتدمير الأسلحة المضادة للدبابات.

تشكل هذه المقاتلات، على الرغم من أنها قديمة وبطيئة نسبيًا، تهديدًا لطواقم المركبات القتالية المدرعة على الأرض بسبب هجومها الفتاك، وشاركت هذه المقاتلات في الحروب في أفغانستان والعراق.

وطلبت لجنة الخدمات بمجلس الشيوخ الأمريكي من البنتاغون إعداد وثيقة بشأن الخلاصات لشراء سلاح الجو الأردني هذه الطائرات الهجومية، ضمن برنامج المساعدات الأمريكية للمملكة.

ويمتلك سلاح الجو الأردني حاليا 50 مقاتلة من طراز F-16 وسيتم استبدال قسم منها بمقاتلات متطورة أكثر، وأيضا مقاتلات من طراز AIR TRACTOR AT-802 والتي يتم استغلالها خلال مكافحة المجموعات المسلحة والتهريب.

سلاح الجو الأمريكي بدأ بعملية إخراج المقاتلات الهجومية A-10 من الخدمة. وبالفعل خرجت 21 منها في حين أن 42 مقاتلة ستخرج حتى نهاية العام، بينما الـ218 المتبقية من نفس الطراز ستخرج من الخدمة خلال الأعوام 2028 و2029.