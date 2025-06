إسرائيل تهاجم إيران بهدف الإضرار بمشروعها النووي

شنت إسرائيل هجومًا على إيران الليلة (الجمعة). ودوّت صافرات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل. وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس حالة طوارئ خاصة في الجبهة الداخلية بأكملها: "في أعقاب الضربة الاستباقية التي وجهتها دولة إسرائيل لإيران".

أُطلق على العملية اسم "عام كلافي"، وتهدف العملية الى تدمير البرنامج النووي الإيراني وقدرته على إطلاق الصواريخ الباليستية. وتهدف التحذيرات التي تم تفعيلها الليلة إلى تنبيه الجمهور وإيقاظه - ووضعه في حالة حرب تحسبًا لإطلاق صاروخ من إيران. وذكرت مصادر أمنية بأن هذه "الحملة ستستمر لأسابيع".

أصدرت قيادة الجبهة الداخلية توجيهات جديدة: حظر الأنشطة التعليمية والتجمعات وأماكن العمل، باستثناء الأعمال الضرورية. كما أوضحت قيادة الجبهة الداخلية أنه لا داعي للبقاء في المناطق المحمية، وأنه لن تُقام دروس أو فعاليات غدًا، بما في ذلك مسيرة الفخر في تل أبيب.

