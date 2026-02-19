نشر أول: عُقد اجتماع طارئ في الأيام الأخيرة بين وزارة الصحة ومديري المستشفيات وجميع صناديق التأمين الصحي في البلاد، برئاسة المدير العام لوزارة الصحة وعدد من المسؤولين في الوزارة. ومن بين أبرز الحالات التي طُلب من المستشفيات وصناديق التأمين الصحي الاستعداد لها: العمل في ظل انقطاع الاتصالات وانقطاع الكهرباء.

خلال الاجتماع، طُلب من كل واحد منهم عرض استعدادات المستشفى أو صندوق المرضى الذي يرأسه فيما يتعلق بالاستعداد في حالة طوارئ في البلاد من حيث الحماية والمعدات الطبية.

قبل شهر، أرسلت وزارة الصحة إلى مديري المستشفيات رسالة تضمنت تعليمات محددة للانتقال السريع من الحالة الروتينية إلى حالة طوارئ. للتوضيح، كان ذلك إجراءً روتينيًا يُتبع في كل فترة توتر. ووفقًا للرسالة، فإن الأمر يتعلق بخطوة تحضيرية فقط.

إجراءات الطوارئ تشمل الاستعداد لاستقبال مصابين من حدث ذو عدد كبير من الإصابات، الانتقال للعمل في مناطق محصنة، استدعاء الطواقم، تسريح المرضى وتقليل النشاطات غير العاجلة.