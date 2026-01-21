هكذا تتأثر حالة التأهب في إسرائيل قبيل هجوم أمريكي على إيران

الاستعداد لهجوم إيراني: المراسل العسكري لقناة i24NEWS العبرية، ينون شلوم يتاح، أفاد الثلاثاء أن التقديرات حالياً هي أنه كلما ازدادت الوجود الأمريكي في الخليج – ستزداد حالة التأهب في إسرائيل.

في غضون ذلك، أفدنا هذا الأسبوع بأن الجيش الأمريكي يواصل الاستعداد لهجوم على إيران وقد عزز قواته في الشرق الأوسط. حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن ومجموعة الهجوم التابعة لها وصلت إلى مضيق ملقا، الواقع بين ماليزيا وإندونيسيا، ما يعني أنهم من المتوقع أن يدخلوا منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية خلال 5-7 أيام. ترافق حاملة الطائرات مدمرتان: يو إس إس سبروانس ويو إس إس مايكل مورفي.

بالإضافة إلى ذلك، بحسب تقارير، وصلت 12 طائرة مقاتلة من طراز F-15 إلى الأردن خلال الـ24 ساعة الأخيرة. من المتوقع وصول طائرات مقاتلة إضافية إلى المنطقة في المستقبل القريب. في الوقت نفسه، هبطت طائرات نقل في القاعدة العسكرية الأمريكية في دييغو غارسيا.

مصادر أمريكية أفادت لـ i24NEWS أن "جميع الخيارات مطروحة الآن على الطاولة". ووفقًا لهم، الهدف هو بناء قوة كبيرة في الشرق الأوسط توفر للرئيس ترامب مجموعة واسعة من الخيارات إذا قرر الهجوم.

وعلى صعيد متصل ،تحدث رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الثلاثاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي بدأ الاثنين، وتطرق في حديثه إلى التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.

قال آل ثاني في كلماته: "للتصعيد مع إيران ستكون له تداعيات على كامل المنطقة. يجب خلق مجال للدبلوماسية بين إيران والغرب، ونؤمن أن ترامب يريد صفقة". كما قال رئيس وزراء قطر إن بلاده نصحت واشنطن "كشريكة بحل دبلوماسي لقضية الملف النووي الإيراني".