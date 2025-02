في حضور عشرات الآلاف: انطلاق تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في بيروت

بعد أربعة أشهر من مقتل زعيم حزب الله في هجوم إسرائيلي على مقر التنظيم في الضاحية ببيروت، تقام الآن (الأحد) في لبنان جنازة حسن نصر الله، وخليفته هاشم صفي الدين الذي قتل بعد نحو أسبوع منه، والتي تقام اليوم. ونشرت الشبكات العربية توثيقات من التحضيرات للجنازة، التي شوهد فيها عشرات الآلاف الذين وصلوا بالفعل إلى ملعب كميل شمعون في بيروت حيث ستقام المراسم، وهم يحملون أعلام حزب الله.

الاستعدادات لهذا الحدث جارية منذ عدة أيام. وبدأت المراسم الرئيسية عند الساعة 13:00، لكن الفعاليات لن تنتهي إلا في وقت متأخر من المساء. وسيكون مطار "رفيق الحريري" في العاصمة مغلقا لعدة ساعات، بعد مرور المسيرة من خلاله. وكان هناك أيضًا حضور كبير من الخارج، حيث حضر كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد قاليب، للمشاركة في هذا الحدث.

ومن المتوقع أيضاً أن يحضر رئيس مجلس النواب اللبناني نبية بري. ودُعي الرئيس اللبناني جوزف عون، لكنه لم يحضر وأرسل ممثلاً عنه، كما وصل ممثلون عن الجماعات المسلحة العراقية، فضلاً عن ممثلين عن الحوثيين من اليمن.

وكتب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان على شبكة X: "من حق الأمة اللبنانية العظيمة أن تفتخر بكل أبنائها الشجعان، وخاصة هذين القائدين العظيمين: أبطال دافعوا عن شرف الوطن وحافظوا على العهد والوعد حتى الشهادة في سبيل الله عز وجل".

