إسرائيل تعدل نظامها التحذيري من الصواريخ الإيرانية

تُعدّل قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي أوقات تحذير المدنيين من الصواريخ الباليستية الإيرانية، تحسبًا لوقوع المزيد من الهجمات مساءً. يهدف هذا الإجراء تحديدًا إلى مساعدة السكان الذين لا يملكون غرفًا مدرعة على الوصول إلى الملاجئ العامة في الوقت المناسب، نظرًا للتهديد المستمر بهجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية.

يجب على المدنيين البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر. بمجرد انتهاء الهجوم، ستُصرّح القيادة بالخروج، وستُكرّر هذه العملية في حال وقوع هجوم آخر:

- قبل 15 دقيقة من الهجوم: تنبيه عبر تطبيق الهاتف المحمول يطلب من المدنيين البقاء بالقرب من الملاجئ

- قبل 10 دقائق من الاصطدام: تنبيه عام عبر التطبيق والبث الخلوي يطلب من المدنيين العودة إلى الملاجئ

قد يعجبك أيضًا -

- قبل 90 ثانية من الاصطدام: صفارات الإنذار، والدخول الفوري والإلزامي إلى الملاجئ