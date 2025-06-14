إسرائيل تعدل نظامها التحذيري من الصواريخ الإيرانية

يهدف هذا الإجراء تحديدًا إلى مساعدة السكان الذين لا يملكون غرفًا مدرعة على الوصول إلى الملاجئ العامة في الوقت المناسب، نظرًا للتهديد المستمر بهجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية.

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i24NEWS
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طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية اعترضتها منظومتا القبة الحديدية والسهم الإسرائيليتان، 14 أبريل 2024
طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية اعترضتها منظومتا القبة الحديدية والسهم الإسرائيليتان، 14 أبريل 2024Eyal Margolin/Flash90

تُعدّل قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي أوقات تحذير المدنيين من الصواريخ الباليستية الإيرانية، تحسبًا لوقوع المزيد من الهجمات مساءً. يهدف هذا الإجراء تحديدًا إلى مساعدة السكان الذين لا يملكون غرفًا مدرعة على الوصول إلى الملاجئ العامة في الوقت المناسب، نظرًا للتهديد المستمر بهجمات الصواريخ الباليستية الإيرانية.

يجب على المدنيين البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر. بمجرد انتهاء الهجوم، ستُصرّح القيادة بالخروج، وستُكرّر هذه العملية في حال وقوع هجوم آخر:

- قبل 15 دقيقة من الهجوم: تنبيه عبر تطبيق الهاتف المحمول يطلب من المدنيين البقاء بالقرب من الملاجئ

- قبل 10 دقائق من الاصطدام: تنبيه عام عبر التطبيق والبث الخلوي يطلب من المدنيين العودة إلى الملاجئ

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