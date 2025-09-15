تقرير: ارتفاع عدد المسيرات التي تتسلل من مصر إلى إسرائيل

قد يعجبك أيضًا -

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن مئة طائرة مسيرة اخترقت إلى الأراضي الإسرائيلية من الحدود المصرية خلال الشهر الماضي وبعضها يحمل أسلحة. ووفقا للتقرير قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود لا تنجح في إحباط معظم عمليات التهريب. الجيش الإسرائيلي يخفي عدد المسيرات التي نجحت بالاختراق ولم يتم ضبطها.

وقال ضابط في منطقة الحدود المصرية: "يوجد هنا عملٌ يشمل عمليات المراقبة والدوريات والاستخبارات وقوات العمليات الخاصة، وكل شيء يذهب سدىً. حتى لو كشفت المراقبة عن المركبة القادمة من الجانب المصري، فإنه بحلول الوقت الذي تصل فيه القوات إلى المنطقة، يكون المهربون قد وصلوا إلى منازلهم، وهو أمرٌ مُحبطٌ للغاية. أحيانًا يتمكنون من تحييد طائرة مُسيّرة."

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رد على التقرير وقال : "نحن على دراية بتطور ظاهرة التهريب بالطائرات المُسيّرة، ونعمل في ظل مراقبتنا الدقيقة لها باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب والوسائل، بما في ذلك المراقبة وجمع المعلومات والاستخبارات. ويجري العمل على مستوى القيادة في هذا الشأن بهدف تحسين الاستجابة العملياتية في المنطقة".