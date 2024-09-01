"بحث عن ضحية عربي لاستهدافه": لائحة اتهام ضد مقاتل احتياط من القدس

سمح بالنشر: قامت الوحدة المركزية في منطقة القدس بالتعاون مع الشاباك مؤخراً باعتقال أحد سكان القدس بشبهة إطلاق النار من سلاح الجيش الإسرائيلي على رجل التقى به في الشارع على خلفية قومية قومية. وتم تمديد اعتقاله بين الحين والآخر، وهذه الأيام انتهى التحقيق معه، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام ضده.

وهكذا، وبحسب التحقيق، جرت ليلة السبت قبل نحو ثلاثة أسابيع، محاولة إطلاق نار على أحد المارة وهو عربي في منتزه "السكة الحديد" في القدس. بعد بضعة أيام، تم اعتقال المشتبه به: مواطن يبلغ من العمر 34 عامًا من سكان القدس، وهو جندي في خدمة الاحتياط، وتم تحويله إلى الشاباك ومكتب المدعي العام لمنطقة القدس للتحقيق معه.

وتظهر نتائج التحقيق أن المشتبه به غادر منزله مساء السبت، مسلحا بسلاح كان يحتفظ به ضمن الخدمة الاحتياطية، وذلك لغرض البحث عن ضحية من أصل عربي في منتزة السكة الحديد. وعندما تعرف المشتبه به على ضحية محتملة، أجلسه على مقعد على جانب الطريق وبدأ في استجوابه بينما كان يلصق السلاح على جسده.

وبعد أن اقتنع المشتبه به بأنه عربي، استل سلاحه وحاول إطلاق النار عليه، إلا أن الضحية تمكن من إبعاد السلاح ولاذ بالفرار من مكان الحادث. ولم يصب الضحية بأذى من تصرفات المشتبه به وأبلغ الشرطة بالحادثة. في هذه المرحلة، انتقل المشتبه به للبحث عن ضحية أخرى لتنفيذ أفعاله، والتفت إلى المارة وسأل أين يمكن أن يجد العرب.وعندما يئس من العثور على عربي عاد إلى بيته.

وفي التحقيق معه، ادعى المشتبه به أنه أطلق “طلقة ردع” على الضحية، على الرغم من الأدلة المتضاربة التي جمعها محققون من قسم شرطة القدس والشاباك.

وبعد تمديد اعتقال جندي الاحتياط من وقت لآخر بموجب أمر منع النشر الصادر عن المحكمة ، اكتمل التحقيق في قضيته هذه الأيام أثناء إنشاء البنية التحتية الاستدلالية، وقبل أيام قليلة تم تقديم بيان إدعاء عام استعدادا لتقديم لائحة اتهام ضده خلال الأيام القريبة.