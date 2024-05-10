جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل

طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في رفح بقطاع غزة. مشيرة إلى أن "الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتناسب مع الظروف المتغيرة في غزة"

وفي الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل "بارتكاب أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين، أمرت المحكمة في يناير /كانون الثاني المنصرم، إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وكانت جنوب أفريقيا، قد اتهمت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، عادّة أن الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.