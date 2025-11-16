أكدت مصادر سياسية يمنية رفيعة لصحيفة الشرق الأوسط أن إيران رفعت بشكل كبير من مستوى وجودها العسكري والأمني الداعم لجماعة الحوثيين، في مسعى لاستعادة نفوذها في اليمن وتعويض خسائرها المتزايدة في لبنان وسوريا.

ووفقًا للتطورات الأخيرة، أفادت منصة الشؤون العسكرية "ديفنس" بأن طهران أعادت إلى صنعاء القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني عبد الرضا شهلائي، بعد عام من مغادرته. وتتمثل مهمته الجديدة في الإشراف المباشر على الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات الأمنية والعسكرية التي خلفتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة والتي أسفرت عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين، تسعة وزراء، رئيس الأركان وعدد من القادة العسكريين.

وقالت مصادر يمنية في صنعاء وعدن إن هذه الضربات الإسرائيلية الدقيقة، التي استهدفت مواقع شديدة الحساسية ومخابئ سرية للحوثيين، أحدثت ثغرة أمنية غير مسبوقة داخل الجماعة، ووجهت ضربة قوية لصورتها التي حاولت ترسيخها لسنوات بوصفها "قوة لا تُختَرق".

وتشير التقديرات إلى أن قيادة الحوثيين تواجه حاليًا تحديات داخلية خطيرة، أبرزها تصاعد صراع النفوذ بين مراكز القوى على السلطة والثروة، إضافة إلى تنامي الغضب الشعبي نتيجة اتساع رقعة الفقر والانهيار الاقتصادي.

وبحسب المصادر، فإن هذه العوامل مجتمعة دفعت طهران إلى "تسريع دعمها للجماعة وتحويلها إلى مركز عسكري إقليمي" لتعويض تراجع نفوذ إيران في ساحات أخرى.

ويعتبر شهلائي، الذي سبق أن رصدت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض عليه، جزءًا من خطة إيرانية أوسع لـ"إعادة فرض السيطرة المباشرة على الأجهزة الأمنية والعسكرية للحوثيين".