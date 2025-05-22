حصري: وفد درزي من إسرائيل يلتقي مسؤولين حكوميين سوريين في الإمارات

من المقرر أن يلتقي وفد من الدروز الإسرائيليين بمسؤولين من الحكومة السورية في الإمارات العربية المتحدة، حسبما علمت i24NEWS يوم الأربعاء.

وسيترأس وفد الدروز رفيع المستوى من إسرائيل رئيس الطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، وذلك بحسب مصدر سعودي ومصدر درزي..

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية، برئاسة أحمد الشرع، لتخفيف التوترات مع المجتمع الدرزي في بلاده بعد أعمال العنف التي تعرض لها الدروز على يد الجهاديين في جنوب سوريا.

سيجتمع الطرفان في أبوظبي، رغم أن متحدثًا باسم الشيخ طريف رفض تأكيد اللقاء. وأكد أن الشيخ طريف منخرط في نقاشات محلية وإقليمية لتهدئة الوضع في سوريا.