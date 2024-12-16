رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا: الهجمات الإسرائيلية خطأ استراتيجي ونتطلع إلى السلام العادل مع إسرائيل

أعرب فهد المصري رئيس جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا خلال مقابلة خاصة مع i24NWS رفضة أن "تحل دولة دينية" مكان نظام الأسد و"ما نراه اليوم بعد تنصيب الجولاني نفسه رئيسا وتعيينه حكومة هو اغتصاب للسلطة"، كما هاجم بنفس الوقت الضربات الإسرائيلية في سوريا وقال إنها "طعنة بالظهر" له شخصيا بعد جهوده منذ عشر سنوات للتوصل الى سلام عادل بين إسرائيل وسوريا، ويأمل بأن يرفرف العلم الإسرائيلي على مبنى السفارة الإيرانية في دمشق، وبخصوص إسقاط نظام الأسد يعتقد أنه لربما كانت صفقة بين أطراف إقليمية ودولية ساعدت على ذلك.

وطالب المصري بإنشاء دولة مدنية للجميع :"نتطلع بأن يلبي النظام الجديد تطلعات الشعب السوري، لم يتم إسقاط نظام الأسد حتى يحل محله دولة دينية، الشعب ثار من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية، وإقامة دولة القانون، والمواطنة لكافة السوريين بدون أي تمييز، الا أن ما نراه اليوم هو اغتصاب للسلطة في سوريا ، السيد الجولاني نصب نفسه رئيسا للجمهورية ويعين رئيس حكومة ووزراء ، ناسفا كل المعايير التي يجب أن تكون في المرحلة الانتقالية، حيث يجب أن يكون هناك أولا مجلس عسكري للمرحلة الانتقالية وحكومة تقنوقراط ، الى جانب ذلك يجب أن تكون شخصيات مدنية لا تحمل صبغة دينية تتصدر المشهد السياسي السوري ولم تتلطخ بالدماء والفساد وليست محسوبة على أي أجندة إقليمية أو دولية وتمثل تطلعات السوريين".

ويعتقد المصري "بأنه في الكواليس ربما ابرمت صفقة بين عدة أطراف إقليمية ودولية ساعدت على إسقاط بشار الأسد، توقعنا معركة كبيرة جدا في حمص، لكن فوجئنا بانسحاب ايران وفصائلها بسرعة من المشهد، فالجميع يعلم أن قطر وروسيا وتركيا وايران كانوا في اجتماع دول محور استانة قبل يوم من سقوط بشار الأسد، فما حدث في هذا الاجتماع وما هو دور الراعي القطري وما هو موقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية وما هو موقف إسرائيل ، هناك الكثير من التساؤلات، سقوط بشار الأسد يحيط به الكثير من الغموض".

انتقد المصري الهجوم الإسرائيلي على مواقع الجيش السوري وسيطرتها على بعض المواقع في المنطقة العازلة:"إسرائيل ارتكبت خطأين كبيرين للغاية، قيامها باحتلال جبل الشيخ ومناطق واسعة من منطقة القنيطرة، قرار خاطئ للغاية، وينسف كل الجهود التي بذلتها منذ عشر سنوات للتقارب بين سوريا الجديدة والشعب الإسرائيلي لإقامة السلام العادل بين دولة إسرائيل والدولة السورية الجديدة، قيام إسرائيل بقصف ما تبقى لدى الشعب السوري من مقدرات للدفاع عن ما تبقى من الدولة السورية، ليس دليل يبشر بالخير، أيضا التوجه نحو أطياف معينة من الشعب السوري ليقولوا بأنهم يريدون حماية الدروز والأكراد في سوريا، هذا خطأ استراتيجي ثاني، وأشعر أن ما تقوم به إسرائيل طعن بالظهر لي شخصيا وضرب كل جهود السلام التي حاولتها منذ عشر سنوات، نحن نتطلع لإقامة تعاون اقتصادي وتكنلوجي بين البلدين نتطلع لفتح السفارة الإسرائيلية في مكان السفارة الإيرانية في دمشق".