خبير عسكري سوري: "يجب على روسيا تقديم تعويض للشعب السوري وتسليم مجرمي الحرب اذا أرادت أن يكون لها دور بسوريا"

أكد المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العقيد أحمد حمادي خلال مداخلته في برنامج "هذا المساء" الذي تقدمه لورين وهبي أنه لن "تكون علاقات مجانية بين سوريا وروسيا" مشددا على أنه يجب على روسيا أن "تسام مجرمي الحرب وتدفع التعويضات للشعب السوري حتى يكون لها دور".

وشدد حمادي على أن "زيارة بوغدانوف وضعت الأسس للعلاقات بين سوريا الجديدة وروسيا التي كانت منخرطة بكل أنشطة النظام السابق" متهما إياها أنها شاركت بقتل الشعب السوري ، مشددا على وجود مصلحة لروسيا بالبقاء في سوريا، وخلال زيارة بوغدانوف قدمت سوريا عدد من الطلبات لروسيا بينها تسليم الأموال المنهوبة ومجرمي الحرب"

وقال إن "أنقرة تعمل على التوسط بين سوريا وروسيا ، الحكومة السورية الجديدة موجودة تحت ضغوطات الدول الغربية التي تطالب بمنع الوجود العسكري الروسي ، وما بين المساعدات ورفع العقوبات" ولفت إلى أنه سيكون استياء من الشعب السوري من استمرار العلاقات مع روسيا

وشدد على أنه :"لن يكون دور لروسيا ، يجب عليها ان تقدم تعويضات وتسليم مجرمي الحرب والأموال المنهوبة، لن تكون علاقات مجانية بين روسيا والدولة السورية الجديدة"