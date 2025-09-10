"استهداف قطر لم يكن ليتم دون التنسيق مع دول إقليمية"

قد يعجبك أيضًا -

على خلفية الهجوم الإسرائيلي في قطر والذي استهدف قادة حماس في الدوحة ، أشار الكولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي موشيه العاد إلى أن الاستهداف في قطر "لم يكن ليتم دون التنسيق مع دول إقليمية". لمشاهدة تصريحه كاملا.

جاء تصريح العاد خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :" الدول العربية خصوصا في الخليج ومصر والأردن يريدون تصفية حماس أكثر من إسرائيل، لكن وحدة الصف العربية والتضامن العربي يجبرهم على الاستنكار أو النفي أو الإدانة .. إلا أنني أعتقد أنه يوجد من تحت الطاولة توطيد علاقات مع السعودية ومصر والإردن والامارات لأن حماس تعتبر عدوا للجميع ليس فقط لإسرائيل، مثل الإخوان بالنسبة الى مصر والأردن ".

وتابع "يبدو لي أنه كان هناك تنسيق لكن لا أعرف مع من .. لكنني أتسائل أيضا بالنسبة للولايات المتحدة التي تمتلك أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط في قطر ولديها العديد من المروحيات والطائرات .. أتسائل أنه خلال وقت الهجوم بالدوحة لم تكن ولا طائرة أمريكية في أجواء قطر، لذلك أعتقد أنه كان هناك تنسيق بلا شك بين الجيوش، ويجب علينا الانتظار خلال الأيام القادمة لنعرف ما حدث هناك بالفعل".

