من هو أمجد عيسى الذي ظهر في تسجيلات بشار الأسد ولونا الشبل ؟

أفادت العربية نقلا عن مصادر بأن أمجد عيسى، معاون لونا الشبل والمسؤول الإعلامي السابق في القصر الرئاسي السوري، ظهر في تسجيلات مسربة حصرية تجمعه مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد ومستشارته السابقة لونا الشبل، التي قُتلت في ظروف غامضة عام 2024.

وأظهرت التسجيلات عيسى في السيارة مع الأسد والشبل، حيث ظهر في المرآة الداخلية للسيارة أثناء دخول جندي ليقبل يد الرئيس السابق، في موقف سخرت منه لونا الشبل لاحقًا.

ويُعتبر أمجد عيسى أحد الشخصيات البارزة في الإعلام الرسمي السوري، إذ أشرف على مؤسسة الوحدة المسؤولة عن صحيفتي الثورة وتشرين، وشارك في جولات تفاوض عديدة بين النظام والمعارضة، منها مفاوضات جنيف 2016 برعاية ستيفان دي ميستورا، وجولات "أستانة" في كازاخستان. ولم يعرف حتى الآن مكانه الحالي، وفقًا للمحلل السياسي عبد الله الحمد.

كما أظهرت التسجيلات تصريحات الأسد النارية تجاه الغوطة وجنوده والشعب السوري، وتعليقات ساخرة للأسد والشبل تجاه الشرطة ووزير الداخلية، فيما سخرت الشبل من اللواء سهيل الحسن واصفة موقفه بصورة لاذعة. وفي مقطع آخر، سخر الأسد من اسم عائلته، مقترحًا تغييره باسم حيوان آخر.

تسلط هذه التسجيلات الضوء على دور أمجد عيسى في الأوساط الداخلية للنظام السوري، وسط استمرار الغموض حول مكانه الحالي ومسار مستقبله السياسي والإعلامي. ومن جانب آخر يثير تسريب هذه التسجيلات التساؤلات عن الجهة التي سربتها والشخصية التي صورتها.