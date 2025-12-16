في مواجهة التمدد التركي: تحالف جوي إسرائيلي-يوناني-قبرصي يتشكل في شرق المتوسط

عقد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، خلال الأيام الماضية لقاءً استراتيجيًا مع كبار قادة سلاحي الجو في كل من اليونان وقبرص، وذلك في اجتماع عُقد على الأراضي القبرصية، بهدف تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول الثلاث.

ووفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، جاء الاجتماع على خلفية محاولات تركية متزايدة لتعزيز نفوذها الإقليمي، لا سيما في سوريا وشرق البحر المتوسط. وناقش القادة خلال اللقاء سبل توثيق التعاون الدفاعي، والتنسيق في المجال الجوي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الإقليمية بين إسرائيل ودول تمتلك علاقات أمنية معها، وهي شراكات قالت تل أبيب إنها أثبتت فعاليتها في عمليات سابقة، من بينها عملية عسكرية نُفذت في إيران قبل نحو ستة أشهر.

وفي سياق متصل، كانت وكالة «رويترز» قد أفادت قبل نحو شهر بأن اليونان تجري محادثات مع إسرائيل لشراء منظومات دفاع جوي ومدفعية، في إطار خطة لإنشاء مظلة دفاعية متكاملة ضد الطائرات.

وأعلنت أثينا في وقت سابق نيتها إنفاق نحو 28 مليار يورو حتى عام 2036 لتحديث قواتها المسلحة، من بينها نحو ثلاثة مليارات يورو مخصصة لتطوير نظام دفاع جوي متعدد الطبقات ضد الطائرات المسيّرة والطائرات المقاتلة، يحمل اسم «درع أخيل»، إلى جانب خطط لشراء مقاتلات وفرقاطات وغواصات جديدة من الولايات المتحدة ودول أوروبية.

على صعيد آخر، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن دبلوماسي عربي من إحدى الدول الوسيطة قوله إن المعارضة الإسرائيلية لإشراك قوات تركية ضمن قوة دولية محتملة في قطاع غزة لا تشكل رادعًا حقيقيًا لأنقرة. وأوضح الدبلوماسي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يراهن على تردد معظم الدول في إرسال قوات إلى القطاع، رغم الضغوط الأميركية، ويعتقد أن واشنطن قد تضطر في نهاية المطاف إلى القبول بدور تركي، ما قد يؤدي إلى تليين الموقف الإسرائيلي.

وبحسب المصدر ذاته، تستعد تركيا بالفعل عبر تدريب نحو ألفي جندي لاحتمال إرسالهم إلى قطاع غزة، كما أفاد موقع «ميدل إيست آي»، في وقت تسجل فيه، إلى جانب الرفض الإسرائيلي، تحفظات غير معلنة من بعض الدول العربية إزاء أي وجود عسكري تركي محتمل في القطاع.