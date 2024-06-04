مشروع قرار أمريكي في الأمم المتحدة لدفع إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق

أعلنت الولايات المتحدة، أنها قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يدعم الاتفاق المقترح بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح الرهائن والهدنة في غزة. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في بيان:"لقد أيد العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، هذه الخطة وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون تأخير ودون شروط أخرى، فالإبرام السريع لهذا الاتفاق سيسمح بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في مرحلته الأولى، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية، وعودة المدنيين الفلسطينيين في شمال غزة، فضلاً عن خارطة طريق لإنهاء الحصار".

وأشارت ليندا توماس غرينفيلد إلى أنه "في نهاية المطاف، سيؤدي هذا إلى إنهاء الحرب بطريقة تضمن أمن إسرائيل وتوفر الإغاثة الفورية للمدنيين في غزة. ويجب على مجلس الأمن أن يصر على قبول حماس للاتفاق".

ووزعت مسودة المشروع من صفحة واحدة على المجلس المؤلف من 15 عضواً. ويحتاج إقرار المشروع تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام أي من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض.ويدعو مشروع القرار حركة حماس إلى قبول الاتفاق و"التنفيذ الكامل لبنوده دون إبطاء أو شروط». كما «يشدد على أهمية التزام الأطراف بشروط الاتفاق بمجرد الاتفاق عليه بهدف التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية".

وكانت دول مجموعة السبع أيضًا، قد أعربت عن دعمها للاتفاق الذي طرحته الولايات المتحدة على الطاولة بموافقة إسرائيل. "نحن، زعماء مجموعة السبع، نؤيد بالكامل الاتفاق الشامل الذي قدمه الرئيس بايدن والذي من شأنه أن يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية وإنهاء دائم ونؤكد من جديد دعمنا لمسار ذي مصداقية نحو السلام يؤدي إلى حل الدولتين لمساعدتها على القيام بذلك”.

وتزيد الولايات المتحدة ضغوطها على قطر، الحليف الأقرب لحماس في الشرق الأوسط، لدفعحركة حماس إلى قبول الاتفاق.

وكان الرئيس الأمريكي فد أعلن، الجمعة المنصرمة، بايدن، ما وصفها بـ"خطة إسرائيلية من 3 مراحل، من شأنها إنهاء الحرب وتأمين الإفراج عن جميع الرهائن وإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر، من دون وجود حركة حماس في السلطة".

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى التأكيد أن "إسرائيل ستمضي في الحرب حتى تحقق جميع أهدافها، بما في ذلك إنهاء حماس كقوة عسكرية وسياسية".

فيما قالت حماس، الجمعة المنصرمة، إنها تنظر "بإيجابية إلى الخطوط العريضة التي أعلنها بايدن، لكنها لم تدلِ بأي تعليق رسمي منذ ذلك الحين".